Interssant für jeden Park National-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Park National beträgt 48,11, was zu einer neutralen Bewertung führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI auf 48,37, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 3, was zu einer negativen Differenz von -135,58 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei Park National 16, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 18. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Park National eine Performance von 5,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,25 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,35 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag Park National um 2,12 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.