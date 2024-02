Interssant für jeden Pandora-Anleger!

Die Pandora A-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 754,77 DKK verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 999,6 DKK lag, was einer Abweichung von +32,44 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 948,95 DKK über dem gleitenden Durchschnitt (+5,34 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pandora A-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pandora A- mit einem Wert von 18,43 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 28,34, was einer Unterbewertung um 35 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pandora A- nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (1,98 % gegenüber 1,72 %) und erhält daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat die Pandora A-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 100,66 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt nur um 2,82 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +97,83 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Pandora A- um 82,42 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer Überperformance und somit zu einem "Gut"-Rating führt.