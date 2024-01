Interssant für jeden Pan African-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Pan African Resources":

Die südafrikanische Bergbaugesellschaft Pan African hat in den vergangenen 12 Monaten eine Dividendenrendite von 4,64% erzielt. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von 8,81% in der Metalle und Bergbauindustrie, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Pan African. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Pan African in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,4% erzielt, während ähnliche Aktien in der Metalle und Bergbauindustrie durchschnittlich um -15,63% gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,22% für Pan African und führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,46 GBP von Pan African +0,86% über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,51% liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.