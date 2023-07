Interssant für jeden Palatin-Anleger!

Für die Aktie Palatin stehen per 21.07.2023, 07:09 Uhr 2.04 USD an der Heimatbörse NYSEAmerican zu Buche. Palatin zählt zum Segment "Biotechnologie".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Palatin auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Palatin als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Palatin vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 70 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 3331,37 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2,04 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palatin liegt bei einem Wert von 3,51. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotechnologie" (KGV von 75,38) unter dem Durschschnitt (ca. 95 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Palatin damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Palatin wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Palatin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

