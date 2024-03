Interssant für jeden Paccar-Anleger!

Die Analystenbewertung der Paccar-Aktie zeigt, dass sie in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen wurde. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Paccar, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 115,97 USD eine erwartete Kursentwicklung von -13,77 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Paccar-Aktie liegt bei 24,44, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 24 ebenfalls eine überverkaufte Situation an, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Paccar festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Fundamental gesehen wird Paccar im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,24 liegt, was einem Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,47 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.