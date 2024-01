Interssant für jeden OHB-Anleger!

Die aktuelle Analyse von Ohb ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,7 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnet Ohb eine Rendite von 34,16 Prozent, was 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Allerdings liegt die Dividendenrendite der Aktie von Ohb mit 1,4% unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Ohb-Aktie bei 42,6 EUR liegt, was 13,24 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Es ist jedoch zu beachten, dass der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Ohb eine positive Bewertung aufgrund der fundamentalen und technischen Kriterien.