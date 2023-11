Interssant für jeden O3 Mining-Anleger!

Die O3 Mining-Aktie wird anhand verschiedener technischer Analysen bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 1,49 CAD. Der letzte Schlusskurs von 1,6 CAD weicht daher um +7,38 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,53 CAD, was einer Abweichung von +4,58 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die O3 Mining-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für O3 Mining liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 40 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 42,22, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass überwiegend positive Meinungen zu O3 Mining geäußert werden. Dadurch wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, insbesondere bezogen auf die Anlegerstimmung.