Interssant für jeden Nutanix-Anleger!

Die technische Analyse der Nutanix-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 41,43 US-Dollar liegt. Dies bedeutet, dass der aktuelle Schlusskurs von 62,48 US-Dollar um +50,81 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (58,54 US-Dollar) weicht mit einem letzten Schlusskurs von +6,73 Prozent ab, was auch hier zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nutanix-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nutanix-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (45,51) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Nutanix nach der RSI-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen über die Aktie von Nutanix unterdurchschnittlich ist. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Auf Basis der Analysteneinschätzungen wird die Aktie von Nutanix auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft, da von 18 Analysten 1 eine positive Bewertung abgegeben hat und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Trotzdem liegt kein aktuelles Kursziel vor, da im Mittel ein Kursziel von 0 US-Dollar erwartet wird. Dies entspricht einer Erwartung von -100 Prozent und führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen.