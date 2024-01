Interssant für jeden Nordstrom-Anleger!

Nordstrom Aktie erhält neutrale Bewertung

Die Nordstrom Aktie weist eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Nordstrom bei 16,98 USD verläuft, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 19,83 USD, was einen Abstand von +16,78 Prozent zum GD200 bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +15,42 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine positive Bewertung.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Nordstrom Aktie eine Rendite von 8,12 Prozent erzielt, was 13,66 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Multiline-Einzelhandel" schneidet Nordstrom mit einer Rendite, die 17,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt, positiv ab. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Nordstrom Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,53 deutlich niedriger liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.