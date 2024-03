Interssant für jeden Nomura Holdings-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Die fundamentale Analyse von Nomura zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 25,44 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 88,04. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist zu beobachten, dass Nomura nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Wert Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit für Nomura in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht"

In Bezug auf die Dividende hat Nomura derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,73% liegt. In dieser Kategorie erhält die Nomura-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Nomura ist überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen hauptsächlich "Gut"-Signale, insgesamt sechs an der Zahl. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.