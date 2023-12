Interssant für jeden Nio-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Nio. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nio wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, und daher wird dem Sentiment eine "Gut"-Bewertung zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Veränderung. Insgesamt wird daher für das langfristige Stimmungsbild ein "Gut"-Ergebnis erzielt.

Die Dividendenrendite von Nio beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -4,97 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite, weshalb die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 68,97 HKD. Der letzte Schlusskurs von 61,95 HKD weicht daher um -10,18 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn jedoch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der aktuelle Schlusskurs von 59,31 HKD nur um +4,45 Prozent davon ab. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating für die Nio-Aktie.

