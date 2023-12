Interssant für jeden Nintendo-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Nintendo-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Laut Anleger-Sentimentbarometer dominierte die negative Kommunikation an neun Tagen, während an lediglich drei Tagen positivere Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage wurde der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung zugeschrieben.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zeigt jedoch eine andere Tendenz. Die Anzahl der Diskussionen über Nintendo war in einem längeren Zeitraum betrachtet recht hoch, und es ließ sich eine positive Änderung der Stimmung identifizieren. Daher erhält die Aktie auf Basis des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auch die technische Analyse deutet auf eine positive Entwicklung hin. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 8,27, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 38,62 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung hier ebenfalls positiv aus.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Nintendo-Aktie mit 7126 JPY deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6162,02 JPY) liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine positive Abweichung vom gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Nintendo-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Nintendo-Aktie, basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem langfristigen Stimmungsbild, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.