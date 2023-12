Interssant für jeden Newmark-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten hat Newmark eine gute Bewertung von Analysten erhalten, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 10 USD, was eine mögliche negative Kursentwicklung um -10,15 Prozent vom letzten Schlusskurs (11,13 USD) bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Newmark-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft.

In sozialen Medien wurde Newmark in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine positive Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass die Newmark-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch auf der Basis des RSI25 wird die Aktie als überverkauft betrachtet, was auch zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien konnte eine Verbesserung der Stimmungslage für Newmark beobachtet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz führt.

Insgesamt erhält Newmark auf verschiedenen Ebenen eine positive Bewertung, sowohl von Analysten als auch von Anlegern und in Bezug auf die technische Analyse.