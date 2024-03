Interssant für jeden Netflix-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Netflix liegt bei 39,98, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 38, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die nächsten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Netflix derzeit bei 461,26 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 605,88 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von +31,35 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 557,18 USD, was einer Differenz von +8,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" signalisiert. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der GD200 und GD50.

Die Analysteneinschätzung für Netflix zeigt, dass insgesamt 18 Kaufempfehlungen, 6 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Empfehlung vorliegen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Kurzfristig gibt es 2 Kaufempfehlungen und keine neutralen oder schlechten Einschätzungen, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 539,50 USD, was auf eine negative Entwicklung von -10,96 Prozent hindeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einstufung aufgrund der Analystenbewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um Netflix hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Kommentare und Meinungen, was zu einer positiven Einstufung des Unternehmens führt. Auch die Handelssignale ergeben ein überwiegend positives Bild. Zusammenfassend wird die Aktie von Netflix in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet, obwohl es insgesamt zu einer "Neutral" Einstufung aufgrund der Analystenbewertung führt.