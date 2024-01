Interssant für jeden Nedbank-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nedbank Group":

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Nedbank ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Negative Themen haben an sieben Tagen die Diskussion dominiert, während an nur zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nedbank-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 42,31 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Nedbank als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,91 insgesamt 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 12,13 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Darüber hinaus weist die Dividendenrendite der Nedbank-Aktie mit 8,34 Prozent eine 3,68-prozentige Überrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4 Prozent in der Branche "Handelsbanken" auf. Aufgrund dieser hohen Dividendenrendite wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion die Bewertung "Gut".