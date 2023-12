Interssant für jeden N-Able-Anleger!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten N-able 1 Mal positiv bewertet und 0 Mal neutral oder negativ bewertet. Langfristig hat die Aktie somit von institutioneller Seite aus eine gute Bewertung erhalten. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 13,23 USD bewertet und erwarten eine Entwicklung von 9,6 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 14,5 USD ergibt. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der N-able-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,31 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,23 USD, was einer Abweichung von -0,6 Prozent entspricht und daher neutral bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,57 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine positive Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet ist ebenfalls positiv. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine positive langfristige Stimmungslage hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Auch in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine positive Stimmung der Anleger in den vergangenen zwei Wochen. Positive Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Bewertung.