Interssant für jeden Morgan Sindall-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Morgan Sindall beträgt 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Für Morgan Sindall hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in Bezug auf Morgan Sindall war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Morgan Sindall mit einer Rendite von 34,09 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, die mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Morgan Sindall mit 27,76 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass Morgan Sindall in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.