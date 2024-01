Interssant für jeden Moog-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Moog":

In den letzten Wochen war ein Anstieg negativer Kommentare über das Unternehmen Moog in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Aktivität und die Häufigkeit der Diskussionen über Moog in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. Aufgrund dessen und der steigenden Aufmerksamkeit erhält Moog dennoch ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche konnte Moog in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,69 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +0,92 Prozent im Branchenvergleich dar, da vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 20,77 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Moog um 5,78 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Moog ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Bewertung von Moog anhand des RSI zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 43,42 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 46,09 Punkte). Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Moog-Aktie auf 200-Tages-Basis bei 114,89 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 140,55 USD (+22,33 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt. Auf dieser Grundlage erhält Moog eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 138,78 USD, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+1,28 Prozent) führt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Moog daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.