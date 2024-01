Interssant für jeden Monogatari-Anleger!

Die technische Analyse der Monogatari-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3610,23 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4490 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +24,37 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 4010,8 JPY, was einem Abstand von +11,95 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Kommunikation im Netz als weicher Faktor zur Einschätzung der Aktie berücksichtigt. In diesem Fall weist die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität auf und erhält daher die Bewertung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Monogatari daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 30,59. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,88 und wird somit als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Die Gesamteinschätzung liegt daher ebenfalls bei "Gut".

Auch die Beobachtung der Stimmung in sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde, die in den letzten ein bis zwei Tagen thematisiert wurden. Somit wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.