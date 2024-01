Interssant für jeden Moleculin Biotech-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Bei Moleculin Biotech liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 19,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,59, was bedeutet, dass Moleculin Biotech als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass Moleculin Biotech derzeit +51,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +46,77 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Von Analysten wird die Moleculin Biotech-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet und es wird ein Aufwärtspotential von 339,56 Prozent prognostiziert. Alles in allem erhält Moleculin Biotech eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.