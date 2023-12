Interssant für jeden Meta Platforms-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Meta Platforms in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie vergibt. Die Diskussionen über Meta Platforms waren weniger intensiv als üblich, und es gibt auch weniger Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Meta Platforms-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +20,19 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von +3,87 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Meta Platforms-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergibt sich auf der Basis des 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Von Analysten wird die Meta Platforms-Aktie aktuell mit einem "Gut" bewertet, basierend auf 36 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -13,54 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Meta Platforms insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.