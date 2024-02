Interssant für jeden Manulife FinancialPref 9 Class 1-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife beträgt derzeit 12,76 und liegt damit um 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche von 9. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Manulife bei 30,21 Prozent, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 16,49 Prozent erzielt, wobei Manulife mit 13,72 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft. Die Auswertung ergab auch 2 positive Signale und 0 negative Signale, wodurch die insgesamt Messung eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Manulife-Aktie derzeit überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 13,6 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI: 19,97) Basis. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.