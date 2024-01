Interssant für jeden MTU Aero Engines-Anleger!

Die Mtu Aero Engines hat in den letzten Tagen einen Kurs von 208,7 EUR erreicht, was +8,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +2,06 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Mtu Aero Engines beträgt das aktuelle KGV 20, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Mtu Aero Engines deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Mtu Aero Engines im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt, was 13,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 7,13 Prozent, und Mtu Aero Engines liegt aktuell 14,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

