Interssant für jeden Localiza Rent a Car-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass die Localiza Rent A Car derzeit als "Gut" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,47 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (13,79 USD) um +10,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12,13 USD zeigt eine positive Abweichung von +13,69 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Dividendenrendite der Aktie von Localiza Rent A Car liegt derzeit bei 0 %, was 4,94 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Straße und Schiene liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Auch in fundamentalen Kriterien schneidet die Aktie nicht so gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Localiza Rent A Car liegt bei 42,22, was 52 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Straße und Schiene" liegt. Ein höheres KGV bedeutet in der Regel eine teurere Aktie, weshalb die Aktie aufgrund ihres hohen KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Localiza Rent A Car derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 37,5 und der RSI25 bei 40,04, was auf eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.