Interssant für jeden Lloyds Banking - 9.75% Prf Irr Gbp 0.25-Anleger!

Der Aktienkurs von Lloyds Banking zeigte im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,62 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor liegt die Aktie von Lloyds Banking um 10,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -2,77 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite im Bereich Handelsbanken beträgt 15,68 Prozent, und Lloyds Banking liegt aktuell 8,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Vergleiche bewerten die Analysten die Aktie insgesamt als "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie von Lloyds Banking als "Neutral" eingestuft. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lloyds Banking-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 44,58 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 47,565 GBP, was einem Unterschied von +6,7 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (44,33 GBP) liegt mit einem Unterschied von +7,3 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Analysten in den letzten 12 Monaten zeigt, dass Lloyds Banking 7 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" eingestuft wurde. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 47,565 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 35,25 Prozent und ein mittleres Kursziel von 64,33 GBP. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.