Interssant für jeden LafargeHolcim-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Brookfield Renewable":

Der Aktienkurs von Holcim hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 53,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt nur um 0,53 Prozent, was bedeutet, dass Holcim im Branchenvergleich um +52,61 Prozent überdurchschnittlich performt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0,53 Prozent, wobei Holcim um 52,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Holcim ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Holcim gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien blieb stabil, was dazu führt, dass Holcim in diesem Punkt als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Holcim daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Holcim derzeit bei 10,86 Euro, was 65 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Holcim-Aktie am letzten Handelstag bei 66,58 CHF lag, was einem Unterschied von +12,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (58,94 CHF) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (60,43 CHF) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,18 Prozent), was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Holcim also in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Sollten LafargeHolcim Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich LafargeHolcim jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen LafargeHolcim-Analyse.

LafargeHolcim: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...