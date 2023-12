Interssant für jeden L3Harris Technologies-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Agricultural":

Die technische Analyse der L3Harris-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 187,96 USD, während der aktuelle Kurs bei 206,6 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +9,92 Prozent. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 184,49 USD, wobei der letzte Schlusskurs einen Anstieg von +11,98 Prozent verzeichnet. Insgesamt wird die L3Harris-Aktie daher charttechnisch mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt ebenfalls ein positives Bild, da 7 Analysten eine Kaufempfehlung abgaben, 3 eine neutrale Empfehlung und keine eine negative Einstufung vornahmen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 245,38 USD, was einem möglichen Anstieg des Aktienkurses um 18,77 Prozent entspricht - auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI der L3Harris-Aktie liegt bei 27,8 und der RSI25 bei 25,96, was beide auf eine positive Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch gab es auch negative Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Tagen. Die statistische Auswertung zeigt jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für die L3Harris-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und des Anleger-Sentiments.