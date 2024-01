Interssant für jeden Krystal Biotech-Anleger!

Der Biotechnologie-Unternehmen Krystal Biotech hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt erhalten. Während der Durchschnitt in der Biotechnologie-Branche bei 2,48 % liegt, zahlt Krystal Biotech derzeit keine Dividende aus. Dies entspricht einer Differenz von 2,48 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Krystal Biotech in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Krystal Biotech eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Krystal Biotech derzeit bei 111,35 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 128,32 USD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von +15,24 Prozent, was die Einstufung "Gut" rechtfertigt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 111,59 USD, was einer Differenz von +14,99 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Krystal Biotech aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Krystal Biotech daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.