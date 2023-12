Interssant für jeden Kin Pang-Anleger!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kin Pang beträgt 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,42 im Bauwesen deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 90 Prozent). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Kin Pang nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kin Pang-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,16 HKD liegt deutlich darüber (Unterschied +14,29 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,1 HKD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+60 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kin Pang-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kin Pang ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kin Pang liegt bei 31,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 19,17, was auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.