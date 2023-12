Interssant für jeden Kenko Mayonnaise-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "KENKO MAYONNAISE CO Ltd":

Die technische Analyse der Kenko Mayonnaise-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +20,14 Prozent vom aktuellen Kurs von 1644 JPY im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 1544,16 JPY über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von +6,47 Prozent führt. Auf kurzfristiger Basis wird der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating bescheinigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Unternehmens führt.

Die Diskussionen über Kenko Mayonnaise in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Kenko Mayonnaise zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.