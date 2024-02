Interssant für jeden Kazatomprom JSC NAC-Anleger!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Nac Kazatomprom Jsc war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führte.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Nac Kazatomprom Jsc eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 34,62 USD, während der aktuelle Kurs bei 42,45 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +22,62 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Nac Kazatomprom Jsc eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.