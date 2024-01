Interssant für jeden KKR Real Estate Finance-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "KKR Real Estate Finance Trust":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die KKR Real Estate Finance Trust Inc-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (40,33) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen rund um die Aktie waren in den letzten Tagen jedoch weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,81 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,23 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,18 USD) zeigt, dass die Aktie überbewertet ist, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" für die KKR Real Estate Finance Trust Inc.