Interssant für jeden KB Home-Anleger!

Der Aktienkurs von Kb Home hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 82,95 Prozent erzielt, im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter", was einer Überperformance von 86,74 Prozent über dem Durchschnitt (-3,79 Prozent) entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -0,22 Prozent, wobei Kb Home aktuell 83,17 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kb Home beträgt 28,16 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,01, dass Kb Home überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für den RSI ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) wird Kb Home als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,23 gehandelt wird, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,43 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Kb Home ergab eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Kb Home die Note "Gut" gegeben.