Interssant für jeden Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical-Anleger!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Bei Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse ergab sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical-Aktie von 10,27 CNH für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10,81 CNH um +5,26 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs von 11,36 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,76 Prozent im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche und von 19,01 Prozent im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor erzielen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".