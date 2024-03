Interssant für jeden Jiangshu Zhongli-Anleger!

Die Aktivität und Stimmungsänderung der Diskussionen über die Jiangsu Zhongli-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass es eine erhöhte Aktivität im Netz gibt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich für Jiangsu Zhongli in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Jiangsu Zhongli-Aktie bei 3,44 CNH lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 2,3 CNH, was einem Unterschied von -33,14 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jiangsu Zhongli von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jiangsu Zhongli 21. Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" zeigt sich, dass Jiangsu Zhongli weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.