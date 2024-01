Interssant für jeden Jeld-WEN-Anleger!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Jeld-wen zeigt sich in den letzten Monaten eine eher geringe Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Jeld-wen im Vergleich zur Branche Bauprodukte schlecht ab, da die Dividendenrendite mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 % liegt.

Die Stimmung der Anleger spiegelt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien wider, wobei in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Analysteneinschätzung zeigt hingegen eine neutrale Tendenz, da in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Bewertung vorherrscht. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 14 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 18,88 USD eine erwartete Kursentwicklung von -25,85 % ergibt und somit als schlecht eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich damit in der Gesamtbewertung eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Jeld-wen.