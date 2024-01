Interssant für jeden J D Wetherspoon-Anleger!

Der britische Gaststättenbetreiber J D Wetherspoon schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,56 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,56 %. Auf Basis der aktuellen Kurse bedeutet dies einen niedrigeren Ertrag und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die J D Wetherspoon-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 701,87 GBP, während der aktuelle Kurs 813 GBP beträgt, was eine Abweichung von +15,83 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 735,74 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,5 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich J D Wetherspoon wird als überwiegend positiv bewertet. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die diskutierten Themen der letzten ein bis zwei Tage waren vorwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt positive Signale. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, und das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich, was auf eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Aufgrund dieser Faktoren erhält die J D Wetherspoon-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.