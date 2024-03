Interssant für jeden JPMorgan-Anleger!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Jpmorgan Chase & als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Jpmorgan Chase &-Aktie beträgt 34,53, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 26,9, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten wurden 12 Analystenbewertungen für die Jpmorgan Chase &-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zusammengefasst ein "Gut"-Rating ergibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 158,67 USD, was ein Abwärtspotential von -19,3 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Jpmorgan Chase & somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der aktuelle Kurs der Jpmorgan Chase & von 196,62 USD ist mit +15,69 Prozent Entfernung vom GD200 (169,96 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 180,32 USD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jpmorgan Chase &-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Jpmorgan Chase & beträgt derzeit 2,27 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,48 %. Mit einer Differenz von lediglich 136,21 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.