Interssant für jeden JPMorgan-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Jpmorgan Chase &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 28, was zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,24, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Analyse des RSI als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jpmorgan Chase &-Aktie beträgt derzeit 9,65 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Jpmorgan Chase & insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein mögliches Abwärtspotenzial von -8,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jpmorgan Chase &-Aktie aktuell bei 161,79 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 173,73 USD, was einen Abstand von +7,38 Prozent darstellt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".