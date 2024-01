Interssant für jeden Ionis-Anleger!

Die Aktie von Ionis wird aufgrund des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 108,27 liegt sie insgesamt 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie" von 104,88. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Ionis einen Wert von 16,72, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für dieses Signal. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ionis in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Ionis deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie von Ionis im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,8 Prozent erzielt, was 4,03 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Bereich "Biotechnologie" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 24,79 Prozent, und Ionis liegt aktuell 3,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Ionis basierend auf fundamentalen, technischen und sozialen Faktoren.