Interssant für jeden Intesa Sanpaolo SPA-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Intesa Sanpaolo Spa beträgt das aktuelle KGV 48. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Intesa Sanpaolo Spa aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Intesa Sanpaolo Spa aktuell 2. Dies ergibt eine positive Differenz von +2,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Intesa Sanpaolo Spa heute als "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Intesa Sanpaolo Spa im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Intesa Sanpaolo Spa. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit vier Signalen (1 Schlecht, 3 Gut). Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Intesa Sanpaolo Spa wurde langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.