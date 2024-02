Interssant für jeden Inter Parfums-Anleger!

Inter Parfums schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 1,89 Prozent aus, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent liegt. Daher erhält die Inter Parfums-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inter Parfums-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 135,48 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 150,92 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +11,4 Prozent), was der Aktie ein "Gut"-Rating einbringt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (140,52 USD) liegt mit einem Unterschied von +7,4 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Inter Parfums-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Inter Parfums-Aktie liegt bei 40,38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 37,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inter Parfums bei 25,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,04 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis erhält.