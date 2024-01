Interssant für jeden Inspire Medical-Anleger!

Der Aktienkurs von Inspire Medical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,1 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -22,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von 16,77 Prozent im letzten Jahr, wobei Inspire Medical um 40,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Inspire Medical derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche verzeichnet eine Dividendenrendite von 89,1, was einer Differenz von -89,1 Prozent zur Inspire Medical-Aktie entspricht. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten bewerten die Inspire Medical-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (279,4 USD) zeigt ein Aufwärtspotential von 48,74 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Inspire Medical eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Inspire Medical überwiegend positive Diskussionen geführt, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen negative Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Inspire Medical aufgrund der verschiedenen Kennzahlen eine "Neutral"-Bewertung.