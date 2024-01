Interssant für jeden InflaRx-Anleger!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Inflarx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervorgeht, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der letzten Tage wurden insbesondere positive Themen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Inflarx-Aktie liegt bei 35 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (41,96), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung für Inflarx.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inflarx-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,97 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,46 EUR liegt (-50,84 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Dagegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (+6,57 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Inflarx-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Inflarx-Aktie somit ein "Gut"-Rating.