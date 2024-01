Interssant für jeden Indutrade AB-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Indutrade liegt bei 67,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der 25 Tage betrachtet, steht bei 25,87 und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Indutrade bei 260,8 SEK, was +14,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +15,32 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Indutrade wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien können die Aktienkurse beeinflussen. Die Kommentare und Befunde zu Indutrade waren überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Indutrade, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.