Interssant für jeden Impellam-Anleger!

Der Aktienkurs von Impellam hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Impellam mit einer Rendite von 86,94 Prozent mehr als 80 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,55 Prozent aufweist, liegt Impellam mit 83,39 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Impellam liegt bei 64,86, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzzes hat die Aktie von Impellam in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Impellam ist jedoch positiv. Obwohl in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, war das Interesse an Impellam in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.