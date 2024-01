Interssant für jeden Immofinanz-Anleger!

Die Immofinanz-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, was laut technischer Analyse zu einer guten Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 17,75 EUR, während der Aktienkurs bei 21,4 EUR liegt, was zu einer positiven Differenz von +20,56 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 19,79 EUR im positiven Bereich, was zu einer Bewertung von +8,14 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Immofinanz-Aktie zeigt eine positive Dynamik mit einem RSI von 10 und einem RSI25 von 17,54, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Anleger können auch die Stimmung in sozialen Medien nutzen, um Aktienkurse einzuschätzen. In diesem Fall wurden neutrale Kommentare und Themen zu Immofinanz in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine positive Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Immofinanz in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Immofinanz-Analyse vom 26.01.

