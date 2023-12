Interssant für jeden IO Biotech-Anleger!

Die Io Biotech wird derzeit technisch betrachtet und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 1,69 USD, während der Aktienkurs bei 1,51 USD liegt, was einer Abweichung von -10,65 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,09 USD, was einer Abweichung von +38,53 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit fünf Tagen im grünen Bereich und keinem Hinweis auf negative Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Io Biotech diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Io Biotech-Aktie ergibt eine Überverkaufsbewertung sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 28) als auch für die letzten 25 Tage (Wert: 27,46), was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.