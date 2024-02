Interssant für jeden IMI-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "IMI":

Die Dividendenrendite von Imi beträgt derzeit 1,68 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,58 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Imi eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird die Aktie von Imi als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,36, was einen Abstand von 51 Prozent zum Branchen-KGV von 37,29 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Imi von 1747 GBP eine positive Entwicklung von +10,23 Prozent im Vergleich zum GD200 (1584,92 GBP) und von +5,32 Prozent im Vergleich zum GD50 (1658,68 GBP). Somit wird der Kurs der Imi-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Imi ist größtenteils positiv, mit überwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch nicht stark ausgeprägt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.