Interssant für jeden Hung Hing Printing-Anleger!

Die Dividendenrendite von Hung Hing Printing beträgt aktuell 7,34 Prozent, was 1,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung von unseren Analysten. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 5,46 deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor, liegt Hung Hing Printing mit einer Rendite von 18,51 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Hung Hing Printing somit positive Bewertungen in verschiedenen Kategorien.

